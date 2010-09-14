Фонд соцстрахования на случай безработицы предлагает списывать долги

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы предлагает списывать задолженность по уплате страховых взносов и штрафные санкции, как безнадежные, только в случае, если они образовались в период до 1 января 2011 года, в том числе по страховым взносам, срок платы которых на 1 января 2011 года не настал.

Проект соответствующего постановления правления фонда размещен на официальном сайте Государственной службы занятости.

Проект постановления разработан согласно Закону «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

В частности, предлагается внести соответствующие изменения в порядок проведения органами госслужбы занятости списания непогашенных долгов по уплате страховых взносов и страхования на случай безработицы после ликвидации плательщика страховых взносов или решения суда о закрытии юрлица, что не связано с банкротством (постановление правления фонда от 22 октября 2002 года №146), а также в порядок списания безнадежной задолженности по страховым взносам в процессе банкротства (постановление правления фонда от 16 июля 2004 года №292) и порядок списания задолженности по взносам, которая осталась непогашенной в связи с отказом в ее взимании по решению суда (постановление правления фонда от 18 июля 2007 года №452).