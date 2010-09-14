Украина и Казахстан договорились избегать антидемпинговых расследований – Цушко

Украина и Казахстан договорились избегать антидемпинговых расследований в отношении предприятий обеих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на украинско-казахстанском бизнес-форуме сообщил министр экономики Украины Василий ЦУШКО.

Он уточнил, что соответствующая договоренность была достигнута сегодня в ходе заседания Совместной межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Мы договорились о том, что антидемпинговые расследования будем стараться обходить. Будем стараться договариваться», - сказал В.ЦУШКО.

При этом он подчеркнул, что казахская сторона отметила, что договоренности будут достигаться в рамках условий действия таможенного союза.