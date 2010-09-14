Украина и Казахстан договорились избегать антидемпинговых расследований – Цушко
Украина и Казахстан договорились избегать антидемпинговых расследований в отношении предприятий обеих стран.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на украинско-казахстанском бизнес-форуме сообщил министр экономики Украины Василий ЦУШКО.
Он уточнил, что соответствующая договоренность была достигнута сегодня в ходе заседания Совместной межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству.
«Мы договорились о том, что антидемпинговые расследования будем стараться обходить. Будем стараться договариваться», - сказал В.ЦУШКО.
При этом он подчеркнул, что казахская сторона отметила, что договоренности будут достигаться в рамках условий действия таможенного союза.