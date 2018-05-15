Торговля по-украински: экспорт растет, а денег нет

Итоги внешнеэкономической деятельности Украины за семь месяцев текущего года, обнародованные днями Госкомстатом, в очередной раз демонстрируют странную закономерность отечественной экономики. Так, за январь-июль 2010 года рост экспорта украинских товаров составил 33,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отрицательно сальдо экспортно-импортного товарооборота по итогам семи месяцев достигло 3,5 млрд. долл., за аналогичный период 2009 года - 3,1 млрд. долл. В целом в июле отрицательное сальдо внешней торговли было на уровне 927 млн. долл., что в 2,2 раза больше, чем в июне. Вырисовывается парадоксальная ситуация - рост экспорта не увеличил приток валюты в Украину, наоборот, повысил отток, что для нас не впервой. Если данная тенденция сохранится, то уже к концу года может возникнуть проблема «минусового сальдо» платежного баланса страны, что приведет к необходимости привлечения заемных средств из-за рубежа для покрытия импортных закупок. Получается, что даже кризис не позволил разрубить «гордиев узел» отечественной экономики – одалживаем деньги под проценты «за бугром», чтобы затем покупать их же товары.

Экспорт растет и долги тоже

А теперь поконкретней о закупках и поставках. За январь-июль экспорт минеральных продуктов (руды, каменного угля, нефти, природного газа и т.д.) вырос более чем вдвое. Правда, импорт того же каменного угля увеличился в 2,5 раза. Всего за семь месяцев Украина экспортировала товаров данной категории на сумму 3,5 млрд. долл., а импортировала – на свыше 10 млд. долл.

На 26,8% вырос экспорт химической продукции, а ее импорт увеличился на 23,9%. Импорт только минеральных удобрений за этот период поднялся более чем в 2,4 раза.

Еще интересней ситуация в торговле металлом. Так, за январь-июль экспорт черных металлов составил 8,3 млрд. долл., а импорт продукции из него - более 9,8 млрд. долл. В целом за семь месяцев экспорт данного товара вырос на 42%, а импорт - на 45%.

В машиностроении дела обстоят аналогичным образом. За январь-июль экспорт составил более 4,7 млрд. долл., а импорт – свыше 6 млрд. долл.

Положительное сальдо Украина имеет в «продуктовой» торговле. За семь месяцев отечественные экспортеры заработали от продажи продуктов растениеводства более 1,7 млрд. долл., подсолнечного масла и других жиров – свыше 1,4 млрд. долл. С точки зрения эффективности данный бизнес для нашей экономики является наиболее выгодным. В отличие от металла или химической продукции, этот вид товара минимально зависит от закупок нефти и природного газа. Кроме того, при внедрении передовых технологий и значимой господдержки аграриев Украина может рассчитывать на высокие урожаи, формируя тем самым мощный доход в бюджет. Но, увы, акценты в экономике ставятся по старинке…

Кому мы и кто нам…

Что касается торговых партнеров, то ситуация в этой сфере была вполне прогнозируема. Для начала о «приоритетах». Согласно данным Госкомстата, доля России в общем объеме украинского импорта за семь месяцев составила 36,4% (в 2009 года - 23,1%), экспорта - 25,3% (в 2009 году - 20,2%). Между тем, экспорт украинских товаров в Россию за указанное время вырос на 67% (против 2009 года). Но торговое сальдо в «северном» направлении остается отрицательным - более 4,3 млрд. долл. (в 2009 году - 1,3 млрд. долл.). Только по итогам июля оно составило более 613 млн. долл.

Справедливости ради стоит отметить, что в июле внешнеэкономическое торговое сальдо Украины со странами ЕС тоже было отрицательным – минус 600 млн. долл.

Положительное сальдо от внешней торговле Украина имеет со странами Азии и Африки, именно оттуда к нам идет приток валюты.

Как бы все печально ни выглядело, но наша экономика, привыкшая, благодаря «изворотливости» власти, выживать в любых условиях, может и дальше существовать с отрицательным внешнеэкономическим торговым сальдо. Ничего страшного не случится. Частично проблему решают положительное сальдо от предоставления экспортно-импортных услуг, а также «алименты» гастарбайтеров. Но возникает вопрос, когда же дойдут у верхов руки до прогнившей насквозь системы экспорта, которая вместо притока иностранной валюты демонстрирует только отток денег за рубеж. Или это очень прибыльное дело для «избранных»?…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)