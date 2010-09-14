Закрытие межбанка: доллар - 7,9175/7,9255 грн. Евро - 10,1620/10,1750 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9130/7,9210 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 7,9195/7,9270 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились –7,9175/7,9255 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:20 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,9082/7,9182 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2575/0,2578 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2574/0,2577 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2571/0,2574 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 30,7950 рублей за доллар (+0,0751).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2892/1,2894 долл./евро, а к 14:45 упали – 1,2836/1,2838 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2045/10,2175 грн./евро, к 12:00 цены поднялись до 10,2065/10,2185 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 10,1620/10,1750 грн./евро.