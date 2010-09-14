НБУ просит банки проинформировать об объемах и структуре комиссионных

Национальный банк Украины (НБУ) просит банки предоставить информацию об объемах и структуре комиссионных доходов.

Об этом говорится в телеграмме НБУ от 14 сентября 2010 г., текстом которой располагает УНИАН.

«С целью выполнения функций надзора просим предоставить информацию о структуре и объемах комиссионных доходов, полученных банком по состоянию на 1 сентября 2010 года», - говорится в сообщении.

При этом, комиссионные доходы должны быть распределены по видам операций, в зависимости от финансового инструмента, с которым они связаны. Например, комиссионные доходы: по операциям кредитования; по операциям с ценными бумагами; по операциям на валютном рынке и рынке банковских металлов. Также необходимо предоставить информацию о комиссионных доходах от внебалансовых операций и комиссионных доходах от доверительного управления.

Указанная информация должна быть предоставлена в Нацбанк до 20 сентября 2010 года.

Как сообщалось, за январь-июнь 2010 года объем комиссионных доходов коммерческих банков составил 8,215 млрд. грн. или 10,5% от общего объема доходов банков за указанный период.