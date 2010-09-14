Проект Налогового кодекса обсудят 17 сентября на расширенном заседании Кабмина

Проект Налогового кодекса планируется обсудить на расширенном заседании Кабинета министров с участием промышленников и предпринимателей Украины 17 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил президент УСПП Анатолий КИНАХ.

Он отметил, что документ должен быть еще раз проанализирован с участием ведущих объединений промышленников и предпринимателей. «Нам необходимо выйти на единый проект потому, что очень много сегодня спикеров, которые, мягко говоря, представляют свою позицию по этому очень серьезному системному законопроекту», - сказал президент УСПП.

Он отметил, что документ должен быть сбалансирован с учетом интересов как налогоплательщиков, так и государства. «Мы договорились сегодня с премьер-министром, что проект Налогового кодекса будет рассмотрен на расширенном заседании Кабинета министров с участие промышленников и предпринимателей, работодателей и экспертов… Это должен быть совместный продукт, который можно будет дальше совершенствовать на всех этапах его рассмотрения в Верховной Раде. По предварительной договоренности, такое заседание Кабмина планируется провести 17 сентября», - сказал А.КИНАХ.

Справка УНИАН. 17 июня с.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа с.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

3 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил доработанный проект Налогового кодекса.

7 сентября Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса. ВР поручила Кабинету министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения. Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО выразил уверенность, что через 10 дней Кабмин представит окончательный вариант нового проекта Налогового кодекса.