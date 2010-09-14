В проекте НК предусмотрено снижение финансовых санкций для бизнеса – Колесников

Проектом Налогового кодекса предусмотрено значительное снижение финансовых санкций для бизнеса. Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом заявил вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ.

«В частности, удалось убедить Минфин и Государственную налоговую администрацию в целесообразности уменьшения финансовых санкций, которые налагаются на предпринимателей», - отметил он.

Например, ст.17 заключительных и переходных положений проекта кодекса регулируются штрафы за нарушение законодательства при расчетных операциях, говорит Б.КОЛЕСНИКОВ. «В настоящее время, если продавец не выдаст чек, то налоговый инспектор имеет право наложить на предпринимателя штраф в размере 500% от стоимости проданных товаров, тогда как после вступления в силу данного проекта Налогового кодекса, объем санкций будет составлять 20%, - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ. - Фактически, мы уменьшаем финансовые санкции по этой статьей в десятки раз».

Кроме того, будет снижен штраф за неуплату задекларированной суммы налогов в срок свыше 60 дней – с 50% от суммы долга до 20%.