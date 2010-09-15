Цена золота поставила новый рекорд

Золото во вторник установило очередной рекорд на фоне сохраняющейся нестабильности в мировой экономике и слабого доллара, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

Декабрьский фьючерс на золото по итогам торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал на 24,6 доллара, или на 2% - до 1271,7 доллара за тройскую унцию, что стало исторически максимальным уровнем закрытия. Предыдущий рекорд был установлен на торгах 21 июня и составил 1266,5 доллара за унцию.

Кроме того, на торгах во вторник был также достигнут исторический максимум внутридневной цены - 1276,5 доллара за унцию. А рост стоимости золота по итогам вторника стал максимальным с 16 февраля.

"Люди стремятся приобрести золото из-за банального замешательства, - заявил агентству Bloomberg трейдер LaSalle Futures Group Мэтью Земан (Matthew Zeman). - Люди скорее предпочтут безопасность и купят золото как страховой полис на фоне смешанных экономических данных".

Слабый доллар во вторник оказывал поддержку рынку драгоценного металла. Так, доллар во вторник подешевел к иене и евро на фоне спекуляций вокруг возможного наращивания Федрезервом объемов выкупа американских гособлигаций для поддержания экономического роста в стране.

В ходе торгов вторника иена укреплялась к доллару до максимального с мая 1995 года уровня - 82,93 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился по итогам торгов на 0,76% - до 81,25 пункта.

Тем не менее, аналитики находятся в замешательстве относительно того, что могло привести к столь стремительному росту цен на золото. Мировые биржи во вторник демонстрировали разнонаправленную динамику, однако колебания индексов не превышали 1%. Макроэкономическая статистика по США была достаточно сильной, учитывая рост розничных продаж второй месяц подряд. Данные по Европе были значительно хуже, однако европейские биржи все же завершили работу в умеренном плюсе.

Золото с начала текущего года подорожало на 16% и может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем" роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний.