Минфин разместил ОВГЗ на сумму 629 млн. грн.

По результатам вчерашнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет привлечено 629,069 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 16 марта 2011 года на сумму 583,801 млн. грн. с уровнем доходности 9% годовых, 31 августа 2011 года – на сумму 45,269 млн. грн. с доходностью 10,9% годовых. Облигации со сроком погашения 27 марта 2013 года и 28 января 2015 года проданы не были.