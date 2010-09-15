Япония продолжит валютную интервенцию

Правительство и центробанк Японии готовы продолжить начатую сегодня в одностороннем порядке валютную интервенцию в целях стабилизации курса иены. Об этом сегодня заявил в Токио высокопоставленный представитель министерства финансов Японии. По его словам, сообщает ПРАЙМ-ТАСС, "сегодняшнюю меру следует рассматривать как первую в серии подобных шагов".

Представитель Минфина выразил надежду на то, что "валютная интервенция вызовет изменение тенденций на фондовом и валютном рынках и приведет к появлению на них новых игроков". Все последующие действия, пояснил он, "будут предприниматься властями и центробанком с учетом результатов тщательного мониторинга за обстановкой на валютном рынке и реальным изменением курса иены".

Как отметил ранее сегодня министр финансов Есихико Нода, указание о начале крупной закупки долларов с целью повлиять на курс национальной валюты было отдано в 10:30 по местному времени /5:30 мск/. Е.Нода не уточнил точных объемов денежных вливаний, однако подчеркнул, что "власти еще на прошлой неделе определили, что порог в 82 иены для текущего положения на рынках должен стать предельным".

Интервенция заметно ослабила курс иены по отношению к доллару. В настоящий момент за один доллар в Токио дают уже 84,86 иены - на 1,63 иены больше по сравнению с ситуацией в минувший вторник. Японское правительство пошло на этот чрезвычайный шаг впервые с марта 2004 г, когда таким путем была остановлена ревальвация иены. Ее укрепление в последние месяцы привело к сокращению прибыли ориентированных на экспорт японских компаний.