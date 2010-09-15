Азаров поручил госмонополиям в течение месяца подготовить первоочередные инвестпроекты

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил государственным монополиям и предприятиям в течение месяца подготовить первоочередные инвестиционные проекты по модернизации и развитию.

Об этом премьер заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Мы должны в течение месяца рассмотреть все инновационные проекты наших госмонополий и предприятий и определить пути модернизации и возобновления», - сказал Н.АЗАРОВ. Он поручил первому вице-премьер-министру Украины Андрею КЛЮЕВУ обсудить вопросы инвестиционного развития с крупнейшими корпорациями страны.

«Правительство предлагает стать на путь с двусторонним движением. С одной стороны, мы должны знать о планах крупнейших предприятий и учитывать их в своих расчетах развития. С другой стороны, мы готовы стимулировать возобновление базовых отраслей экономики», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он подчеркнул необходимость активизировать работу госструктур, работающих в направлении привлечения инвестиций.

«Мы должны сделать четкий расчет работ на 2011-й год, связав его с возможностями государства, кредитной поддержкой банковской сферы и иностранными инвестициями», - сказал премьер.