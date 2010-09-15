Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО отмечает улучшение условий для заимствований на внешних рынках.

Об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

«Рынки сейчас хорошие для Украины и инвесторов. Мы смотрели на доходность, которую можем теоретически получить (от размещения ценных бумаг – УНИАН) – она чрезвычайно привлекательна для нас», - сказал С.ТИГИПКО.

Справка УНИАН. 6 июля т.г. Украина начала десятидневное road show (роуд-шоу) своих еврооблигаций. В результате выпуска правительственных бумаг планировалось привлечь 2 млрд. долл. на срок 10 лет.

16 июля т.г. Министерство финансов Украины сообщило, что принято решение отложить выпуск еврооблигаций. «Украина благодарна инвесторам за проявленный значительный интерес к ее роуд-шоу и продуктивные встречи с инвесторами. Учитывая, что имеются другие источники финансирования и позицию ликвидности, Министерство финансов приняло решение на данный момент не реализовывать новую трансакцию. Украина постоянно будет рассматривать возможность привлечения финансирования на международных рынках капитала, исходя из своих потребностей и рыночной ситуации», – отмечалось в сообщении Минфина.

По мнению экспертов, одной из причин переноса выпуска еврооблигаций Украины стал недостаточный спрос на них в то время.