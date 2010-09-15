Эксперт: Внешнеторговый дефицит по итогам 2010 г. может составить 5,6 млрд. долл.

Внешнеторговый дефицит по итогам 2010 г. вырастет до 5,6 млрд. долл. (по методологии Национального банка Украины), в 2011 г. его рост также продолжится - до 6,7 млрд. долл.

Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил директор аналитического департамента инвестиционной компании Dragon Capital Андрей БЕСПЯТОВ.

Аналитик прогнозирует рост импорта в страну в четвертом квартале 2010 г., так как согласно договорным обязательствам с Россией, Украина должна купить 36,5 млрд. куб. м. газа в течение года.

Комментируя обнародованные данные Госкомстата по торговле товарами в июле, А.БЕСПЯТОВ отметил, что экспорт товаров из Украины уменьшился на 2% (месяц к месяцу), так как снижение поставок продукции металлургии (-13%) и машиностроения (-8,8%) частично нивелировались ростом экспорта группы энергетических материалов и минералов (в первую очередь, кокса и бензина) на 38% м/м. По сравнению с прошлым годом, объемы поставок по всем основным статьям экспорта выросли, исключением стала лишь сельскохозяйственная отрасль на фоне снижения урожая зерна в нынешнем году. По мнению аналитика, импорт вырос на 9% м/м в июле в основном благодаря импорту машиностроительной продукции, включая инвестиционную составляющую (производственное оборудование) и автомобили. Импорт энергетических материалов вырос на 7% м/м в связи с ростом импорта нефти. Импорт химической продукции вырос на 8% м/м в июле в связи с началом сезонных закупок удобрений в преддверии посевной кампании.