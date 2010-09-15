FOREX CLUB: о ситуации на валютном рынке

Вторник, 14 сентябя, на мировом валютном рынке FOREX оказался ярким и насыщенным днем, полным сюрпризов. Как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, европейская торговая сессия не была особо благосклонна к высокодоходным валютам, в особенности после публикации индекса настроений в деловой среде от института ZEW по Германии, который неожиданно отразил негативную динамику, его значение составило -4.3 (прогноз 10.0). Вследствие этого евро/доллару пришлось отступить к отметке 1.2827, однако дальнейшего снижения не последовало.

По данным аналитиков, наиболее заметное движение впервые часы суточной сессии, продемонстрировала японская иена, резко укрепившаяся и сформировавшая новый максимум по отношению к доллару на отметке 82.91. причиной тому стали результаты внутрипартийного голосования в Демократической партии Японии, не оставившие шансов Ичиро Одзаве – стороннику валютный интервенций. За победившим на выборах действующим премьер-министром Наото Каном ранее не было замечено подобных высказываний в поддержку интервенции, и потому новость о проигрыше Одзавы успокоила и развязала руки покупателям иены.

Далее события получили бурное развитие на открытии американских рынков, когда вышедшие данные по изменению объёма оборота розничной торговли в США отразили продолжение положительной динамики уже второй месяц подряд (рост на 0.4%) – эта новость не оставила равнодушным никого, и восстановление уверенности двинуло вверх фондовые рынки, вместе с которыми взлетели и котировки высокодоходных валют: евро достиг максимума 1.3032, фунт вырос до 1.5586, а швейцарский франк оказался и вовсе молодцом, победив доллар и став дороже «зеленого», максимум составил 0.9931. На укрепление франка также повлиял прогноз банка UBS, который прогнозирует повышение базовой ставки Национальным банком Швейцарии на предстоящем в четверг совещании на 25 базисных пункта. До этого никто из видных аналитиков не высказывался о вероятности подобного шага.

Прогноз на сегодня, 15 сентября

В среду из важнейших экономических данных, способных повлиять на динамику торгов, стоит отметить данные по безработице в Британии и по занятости в еврозоне, индекс потребительских цен еврозоны, а также производственный индекс Empire Manufacturing и изменение объёма промышленного производства в США.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, для евро/доллара сегодня поддержкой будет уровень 1.2920, ближайшим сопротивлением – 1,3100. Оснований для резкого снижения не предвидится. Фунт может снизиться ниже отметки 1.5500, однако на уровне 1.5470 расположена мощная поддержка. Сопротивлением в случае роста выступит уровень 1.5640. Для пары доллар/иена вероятно движение между уровнями 82.80 и 83.50.