Из «Инпромбанка» выведена временная администрация

Национальный банк Украины с 11 сентября вывел временную администрацию из ПАО «Инновационно-промышленный банк» («Инпромбанк», г. Харьков).

Как сообщается на официальном сайте регулятора, это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 10 сентября 2010 года №418.

На сегодня временные администрации продолжают действовать в трех банках: ОАО КБ «Надра» (с 10 февраля 2009 года по 11 февраля 2011 года), ПАО «Родовид Банк» (с 16 марта 2009 года по 15 декабря 2010 года) и ПАО АБ «Синтез» (с 9 июня 2010 года по 8 декабря 2010 года).

Справка УНИАН. «Инпромбанк» (г. Харьков) основан в 1993 году.

По итогам первого квартала 2010 года банк получил убыток в размере 49,092 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 апреля 2010 года в состав акционеров банка входили: Олег ТОКАРЬ – 15,0226%, Олег ГАПОН – 14,6878%, Алексей ЛЕЛЮК – 11,8821%, Сергей ПРОБЫЛОВ – 10,0004%, Владимир СЕМИНОЖЕНКО – 13,3327%, Вера ЧЕТВЕРИКОВА (опосредованное участие) – 11,8821%.

С 11 сентября 2009 года в банке введена временная администрация сроком на один год, временным администратором назначен Алексей УГРИМОВ. В начале декабря 2009 года Нацбанк назначил временным администратором «Инпромбанка» независимого эксперта Игоря ЯГОВДИКА вместо А.УГРИМОВА.

В конце апреля 2010 года НБУ назначил временным администратором «Инпромбанка» Александра БОЛДЫРЕВА.