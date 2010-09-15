Приватизация принесет России за 5 лет 50 млрд долл.

Доходы от приватизации государственного имущества в России в течение ближайших пяти лет могут составить примерно $10 млрд ежегодно. Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин, сообщает k2kapital.

«Мы говорим, что пять лет будем иметь программу приватизации, равную примерно 10 миллиардам долларов доходов от продажи пакетов в год», – заявил глава Минфина.

Ранее глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина предварительно оценивала доходы от приватизации в сумму около 700 млрд рублей за 3 года.