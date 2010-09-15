Межбанк: к 12:00 цена доллара выросла, евро снизилась
13:30, 15 сентября 2010Финансы
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Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
Рублевый рынок открылся котировками 0,2575/0,2578 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2576/0,2579 грн./рубль.
В России курс доллар-рубль незначительно повысился и к 12:00 установился на уровне 30,7970 рублей за доллар (+0,0020).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2994/1,2996 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре.
Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2865/10,2960 грн./евро, к 12:00 цены снизились до 10,2735/10,2905 грн./евро.
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