Межбанк: к 12:00 цена доллара выросла, евро снизилась

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9160/7,9210 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9240/7,9325 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2575/0,2578 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2576/0,2579 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль незначительно повысился и к 12:00 установился на уровне 30,7970 рублей за доллар (+0,0020).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2994/1,2996 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2865/10,2960 грн./евро, к 12:00 цены снизились до 10,2735/10,2905 грн./евро.