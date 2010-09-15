Оппозиция обвиняет правительство в срыве бюджетного процесса

Нынешнее правительство сорвало бюджетный процесс.

Об этом заявил премьер оппозиционного правительства, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей СОБОЛЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Впервые за много лет проект государственного бюджета на следующий год не подан на рассмотрение Верховной Рады в сроки, установленные Конституцией Украины», - сказал он.

С.СОБОЛЕВ отметил, что информация о том, что председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН якобы возвратил «проект бюджета» правительству, является ничем иным, как «уткой», поскольку официально ни один проект в ВР не вносился.

«Разрекламированная Партией регионов так называемая «крепкая вертикаль власти» ЯНУКОВИЧА оказалась неспособной обеспечить нормальный ход бюджетного процесса. Более того - сегодня нет даже проекта Налогового кодекса, на котором можно было бы базировать бюджет следующего года», - сказал он.

«Вертикаль власти» не работает в интересах людей. Концентрация власти нужна ЯНУКОВИЧУ исключительно ради собственного обогащения и улучшения благосостояния его окружения», - считает премьер оппозиционного правительства.

С.СОБОЛЕВ также отметил, что Виктор ЯНУКОВИЧ “использует эту вертикаль для политических репрессий в отношении своих идейных оппонентов и нарушения социальных и экономических прав человека в Украине”.

«Поэтому парламентская фракция БЮТ требует от правительства немедленно представить на рассмотрение Верховной Рады проект бюджета на 2011 год», - сказал С.СОБОЛЕВ.