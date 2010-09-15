Минэкономики поручено доработать программу социально-экономического развития на 2011 г
13:56, 15 сентября 2010Финансы
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Кабинет министров Украины поручил Министерству экономики доработать законопроект программы социально-экономического развития на 2011 год.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр экономики Украины Василий ЦУШКО.
«Мы сегодня одобрили документ, но его необходимо еще доработать», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, открывая заседание Кабмина, премьер-министр Николай АЗАРОВ подчеркнул, что программа социально-экономического развития на 2011 год фактически является планом действий по реализации в 2011-м году программы Президента Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина для людей».
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