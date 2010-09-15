Польский эксперт о жесткой позиции Украины относительно зоны свободной торговли с ЕС

Жесткая позиция украинских властей в переговорах о создании зоны свободной торговли с Европейским союзом осложняет сотрудничество и ухудшает атмосферу взаимоотношений.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил аналитик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

По его словам, создается впечатление, что украинские власти смотрят на эти переговоры „не как на шанс частичной интеграции Украины в Европейский Союз, а как на бизнесовую транзакцию, в которой нужно максимально выиграть”.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ отметил, что в действительности, по большому счету, ЕС особо не заинтересован в создании зоны свободной торговли с Украиной, поэтому жесткая позиция украинцев в переговорах может быть удобной, особенно для части европейских политиков.

Эксперт добавил, что соглашение о свободной торговле является частью условий об Ассоциации с Евросоюзом, которую, согласно декларации властей, тоже хочет подписать Украина.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ также отметил, что европейцы видят проблему в ухудшении демократических стандартов в Украине, но не готовы перейти к жесткой публичной критике ради сохранения политической стабильности в государстве, которое является крупнейшим непосредственным соседом ЕС.

При этом, по убеждению эксперта, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, которому деликатно указывали на эти проблемы во время его визита в Брюссель на этой неделе, должен осознавать, что дальнейшее ухудшение демократических стандартов может негативно повлиять на отношения с Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе стало известно о письме министров иностранных дел Польши, Швеции и Чехии главе МИД Украины Константину ГРИЩЕНКО, в котором они призвали разблокировать процесс переговоров о зоне свободной торговли с ЕС.

Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ заявил на этой неделе, что Украина хочет создать с ЕС зону свободной торговли без ограничений и изъятий и не заинтересована в другом варианте, поскольку может торговать с другими государствами мира в рамках ВТО.