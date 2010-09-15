В августе годовая инфляция в еврозоне уменьшилась до 1,6%

В августе 2010 года годовая инфляция (август к августу) в зоне евро составляла 1,6% против 1,7% в июле, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 2,0% против 2,1% в июле 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с июлем, в августе 2010 г. была зарегистрирована инфляция в 0,2% в еврозоне и в ЕС-27.

В августе 2010 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Ирландии (-1,2%), Латвии (-0,4%) и Германии (1,0%).

Наибольшая годовая инфляция в августе т.г. зафиксирована в Румынии (7,6%), Греции (5,6%) и Венгрии (3,6%).

В августе 2009 года годовая инфляция составляла «минус» 0,2% в зоне евро и 0,6% в ЕС-27.