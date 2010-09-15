Закрытие межбанка: доллар вырос, евро - тоже

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9160/7,9210 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9240/7,9325 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9320/7,9410 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:20 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,9082/7,9282 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2575/0,2578 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2576/0,2579 грн./рубль. К закрытию цены снизились – 0,2573/0,2576 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 30,8505 рублей за доллар (+0,0555).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2960/1,3020 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2865/10,2960 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,2735/10,2905 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли – 10,2910/10,3050 грн./евро.