Поступления налогов в бюджет в январе-августе увеличились на 14,5 млн. грн.

Поступления налогов и сборов в сводный бюджет по результатам проверок финучреждений в январе-августе увеличились на 14,5 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом в 2009 году, – до 38,4 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), переданном агентству УНИАН.

В частности, по результатам проверок банков, поступило 26,3 млн. грн., небанковских учреждений – 12,1 млн. грн.

Кроме того, было проверено 4 862 субъектов внешнеэкономической деятельности, в результате чего в бюджет взыскано 80 млн. грн. пени за нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД и штрафных санкций за нарушение валютного законодательства. У субъектов ВЭД во время проверок установлено увеличение просроченной дебиторской задолженности на 417,3 млн. долл. США.

За 8 месяцев 2010 года просроченная дебиторская задолженность числится по 2 173 субъектам на общую сумму 778,8 млн. долл. США (или 6,142 млрд. грн.).

В январе-августе т.г. по итогам проверок субъектов хозяйствования, которые осуществляют выплаты дохода нерезидентам, в госбюджет перечислено 16,18 млн. грн., что на 6,1 млн. грн. (60,6%) больше, по сравнению с январем-августом в прошлом году.

При применении к 1 217 украинских и иностранных субъектов хозяйствования специальных санкций на сумму 114,031 млн. долл. США обеспечено возвращение валютных ценностей в Украину на сумму 43,946 млн. долл. США.