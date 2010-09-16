Fitch подтвердило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по обязательствам в иностранной и национальной валютах Украины на уровне "В" со "стабильным" прогнозом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Также подтвержден краткосрочный РДЭ Украины на уровне "В" и потолок рейтинга страны - также на уровне "В".

В агентстве указывают, что, в целом, как и предоставленный в июле 2010 года, рейтинг дефолта эмитента по обязательствам в иностранной и национальной валютах "В" со "стабильным" прогнозом отражает экономический рост, улучшения стабильности внутриполитической среды после президентских выборов, снижения финансовой неустойчивости.

Рейтинговое агентство отмечает значительные риски в краткорочной перспективе, что связано с сохранением кризисных явлений в банковской системе, высоким валовым объемом внешней задолженности, а также значительным дефицитом бюджета и в целом государственной необходимостью в финансировании.