Международные резервы России сократились на 0,34% до 475,7 млрд долл

Международные /золотовалютные/ резервы России за период с 3 по 10 сентября 2010 г сократились на 1,6 млрд долл, а в процентном отношении примерно на 0,34 проц – с 477,3 млрд долл до 475,7 млрд долл. Об этом свидетельствует поступившая сегодня в ПРАЙМ-ТАСС официальная информация департамента внешних и общественных связей Центрального банка РФ.

Таким образом, международные резервы РФ вновь находятся на уровне, впервые достигнутом в конце декабря 2007 г. Рекордной величины – 598,1 млрд долл – международные резервы достигали 8 августа 2008 г. По сравнению с 1 января 2010 г, когда объем международных резервов России составлял 441 млрд долл, этот показатель сейчас больше на 7,9 проц.