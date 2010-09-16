Госпредприятия Китая намерены перегнать 500 крупнейших ТНК мира

Китайские госпредприятия намерены догнать и перегнать 500 крупнейших транснациональных корпораций мира. Добиться этого они намерены путем повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности, сообщает k2kapital.

Об этом заявил бывший глава Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Ли Жунжун, выступая на семинаре на тему "Будущее госпредприятий" в рамках ежегодной встречи новых лидеров-2010 по эгидой Всемирного экономического форума, сообщает "Синьхуа".

"Осознавая отставание от зарубежных успешных компаний, ведущие госпредприятия Китая намерены принимать активные меры для улучшения результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности с тем, чтобы в течение будущих 7-10 лет встать в ряды 500 крупнейших мировых транснациональных корпораций", - сказал Ли Жунжун.

По его словам, госпредприятия Китая играют все более позитивную роль в экономическом развитии.

В настоящее время некоторые китайские госпредприятия по масштабам включены в список крупнейших 500 корпораций мира, но их доходы на активы, обороты основных фондов и среднедушевая прибыльность явно отстают от средних показателей транснациональных корпораций.