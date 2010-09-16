Киевсовет выделил 47 млн. грн. для выкупа акций допэмиссии банка «Хрещатик»

Киевсовет выделил 47 млн. грн. из городского бюджета для выкупа акций дополнительной эмиссии коммерческого банка «Хрещатик» для сохранения доли территориальной общины Киева в уставном фонде банка.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета, где рассматривался вопрос о внесении изменений в бюджет столицы на текущий год.

За соответствующее решение проголосовали 98 из 113 депутатов горсовета.

Выступая перед собравшимися заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Руслан КРАМАРЕНКО напомнил, что 30 июля этого года на внеочередном собрании акционеров банка «Хрещатик» был поднят вопрос об увеличении размера уставного фонда банка – планируется его увеличение путем проведения дополнительной эмиссии на 200 млн. грн.

На сегодня, по информации Р.КРАМАРЕНКО, доля территориальной общины Киева составляет в уставном фонде банка 24,1%.

Чтобы сохранить этот процент Киеву необходимо срочно выделить 47 млн. грн. из городского бюджета, сказал он.

«В случае отсутствия такого взноса город Киев размоет собственный пакет и не будет иметь контроля в данном банке», - подчеркнул Р.КРАМАРЕНКО.

Кроме того, он проинформировал депутатов, что изменения в бюджет вносятся в связи с выделением из Госбюджета городу Киеву 78 млн. грн. на реализацию разных мероприятий. С учетом этой суммы будут увеличены расходы общего фонда городского бюджета на 78 млн. грн., из которых на отрасль здравоохранения – 34 млн. грн. и 17 млн. грн. – на программу социальной защиты населения.

Изменения в бюджет были поддержаны депутатским корпусом.

Как сообщал УНИАН, банк «Хрещатик» решил увеличить уставный капитал почти в 1,3 раза – до 817,96 млн. грн. Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров банка 30 июля т.г.

Увеличение уставного капитала почти на 32,5% осуществляется за счет дополнительных взносов (очередная, восьмая эмиссия акций банка запланирована на осень т.г., акции планируется разместить среди существующих акционеров).

По словам председателя правления банка «Хрещатик» Дмитрия ГРИДЖУКА, денежные средства, направляемые на увеличение уставного капитала, планируется использовать на расширение объемов активных операций, развитие инфраструктуры банка и внедрение новых технологий.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составили 6,454 млрд. грн., обязательства – 5,782 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,12 млрд. грн., собственный капитал – 671,329 млн. грн., уставный капитал – 617,76 млн. грн.

Чистая прибыль ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» во II квартале 2010 года составила 3,442 млн. грн.

Акционерами банка «Хрещатик» являются ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.