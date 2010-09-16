Horizon Capital выкупает «Фортис Страхование Жизни Украина»

Инвестиционная компания Horizon Capital покупает 100% «Фортис Страхование Жизни Украина». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инвесткомпании.

«Сегодня американская инвестиционная компания Horizon Capital достигла договоренности с бельгийско-голландской финансовой группой ageas (ранее: Fortis Group) о приобретении 100% акций ЧАО «Фортис Страхование Жизни Украина», - говорится в сообщении.

Ожидается, что транзакция будет завершена к концу 2010 года. Финансовые условия сделки не разглашаются по согласию сторон.

Приобретение представительства Fortis в Украине стало первой инвестицией Horizon Capital в финансовый сектор со времен финансового кризиса, который начался в конце 2008 года.

На сегодня в портфель инвестора входят такие финучреждения, как Platinum Bank (Украина), MTBank (Белорусь) и Fincombank (Молдова), а также страховая компания «Универсальная» (Украина).

Председатель Правления ageas в Континентальной Европе Стивен БРЕКЕВЕЛЬДТ объясняет продажу представительства в Украине изменением стратегического направления, которое было определено в сентябре прошлого года.

Справка УНИАН. Horizon Capital основана в 2006 г. Компания управляет частными фондами прямого инвестирования и инвестирует в компании среднего размера с высоким потенциалом роста и прибыльности в Украине, Беларуси и Молдове.

В настоящее время Horizon Capital управляет тремя фондами: Western NIS Enterprise Fund, Emerging Europe Crowth Fund и Emerging Europe Crowth Fund II, совокупный капитал которых составляет более 600 млн. долл.

ЧАО «Фортис Страхование Жизни Украина» занимает 6-е место на рынке страхования жизни Украины. До 16 сентября 2010 г. компания входила в состав меж дународной финансовой группы Fortis Holding (Fortis Insurance International). По состоянию на

1 июля 2010 г. уставный капитал компании составляет 45 млн. грн., активы – 128,310 млн. грн., страховые резервы – 33,641 млн. грн., собственный капитал – 110,585 млн. грн.