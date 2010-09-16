Литвин превысил свои полномочия, вернув проект бюджета-2011 в Кабмин - Ветвицкий

Народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция “БЮТ-Батькивщина”) считает, что председатель ВР Владимир ЛИТВИН превысил свои служебные полномочия, вернув по собственной инициативе в Кабинет министров проект Государственного бюджета на 2011 год.

Такое мнение Д.ВЕТВИЦКИЙ выразил в комментарии УНИАН.

«Народные депутаты больше не нужны. За них единоличное решение принимает В.ЛИТВИН. Захотелось ему вернуть уже зарегистрированный законопроект обратно в Кабмин, и он это сделал. При этом нарушив не только Регламент, но и Конституцию, в которой говорится, что законопроекты рассматриваются всеми народными избранниками, а не одним человеком», - сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Народный депутат также обратил внимание на тот факт, что глава парламента уже не первый раз демонстрирует одностороннюю трактовку закона. «Владимир Михайлович уже не первый раз удерживает невыгодные законопроекты от рассмотрения в Верховной Раде. Например, такой нужный стране законопроект о полном запрещении рекламы табачных изделий (№ 5164 - УНИАН) уже целый год игнорируется в парламенте в нарушение всех существующих законодательных процедур. При этом ЛИТВИН все еще не отреагировал на письменное обращение мое к нему с просьбой обратить внимание на беззаконие, царящее прямо на его глазах. Вот и получается, что теперь председатель Верховной Рады сам решает, какие законы утверждать, а которые - нет. Остальные 449 депутатов ему, если и нужны, то разве что для мебели», - считает народный депутат.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 13 сентября подал в парламент проект государственного бюджета на 2011 год, однако председатель Верховной Рады Украины В.ЛИТВИН вернул его в правительство.

В.ЛИТВИН объяснил, что руководствовался июльским решением парламента о вынесении на всенародное обсуждение проекта Налогового кодекса Украины, и учитывал общие позиции ветвей власти и общественности в том, что бюджет следующего года должен быть разработан на новой налоговой основе. В.ЛИТВИН также отметил, что вернул в правительство проект государственного бюджета на 2011 год с предложениями, которые совпадают с позицией Президента Украины и рекомендациями Совета регионов от 9 сентября 2010 года о том, чтобы Кабинет министров разработал бюджет на новой налоговой основе. При этом спикер подчеркнул, что правительственный документ был зарегистрирован только как входящий. «Я рассмотрел и обсудил этот вопрос, посоветовался с сотрудниками юридического управления, и принял такое решение», – сказал он.

Законопроект № 5164 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о запрещении рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий)» был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 24 сентября 2009 года по инициативе депутатов фракции Партии регионов (Юрий МИРОШНИЧЕНКО, Владислав ЛУКЬЯНОВ, Анна ГЕРМАН, Татьяна БАХТЕЕВА, Елена БОНДАРЕНКО, Нестор ШУФРИЧ), НУ-НС (Леся ОРОБЕЦ, Владислав КАСЬКИВ, Андрей ПАРУБИЙ), КПУ (Александр ГОЛУБ, Евгений ЦАРЬКОВ) и БЮТ (Олег ЛЯШКО, Андрей ШЕВЧЕНКО, Евгений СУСЛОВ, Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ). Законопроект был одобрен комитетами ВР по вопросам здравоохранения, а также свободы слова и информации, но не был вынесен в сессионный зал для голосования.

Проект закона предлагает запретить любую рекламу табачных изделий, в частности, в сети Интернет, а также проведение каких-либо промоакций, бесплатной раздачи, в том числе для маркетинговых исследований и дегустации, а также обмен табачных изделий на другие товары, работы и услуги.

8 сентября 2010 года Д.ВЕТВИЦКИЙ направил депутатское обращение на имя председателя Верховной Рады В.ЛИТВИНА с просьбой немедленно поставить законопроект № 5164 на рассмотрение парламента.