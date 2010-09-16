Тигипко: в Украине 67% пенсионеров получают пенсии до 1000 грн.

В Украине 67% пенсионеров получают пенсию до 1000 грн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время «круглого стола», посвященного обсуждению вопроса внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

Он напомнил, что дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2008 году составлял 17 млрд. грн., в текущем его удалось снизить с 29 млрд. грн. до 26 млрд. грн. Однако для устранения дефицита бюджета ПФ необходимо принять ряд мер, в частности, ограничить максимальный размер пенсий, увеличить пенсионный стаж, внедрить стимулы для работников, чтобы они оставались работать после достижения пенсионного возраста, а также рассмотреть вопрос о введении индикативных заработных платах.

Кроме того, отметил С.ТИГИПКО, для введения в Украине второго уровня пенсионного обеспечения необходимо развивать фондовый рынок, а также направлять социальную политику на легализацию заработных плат.