КГГА рассчитывает заработать на продаже земли иностранным представительствам 360 млн.грн.

Власти Киева рассчитывают привлечь в этом году в городской бюджет 360 млн. грн. дополнительных средств за счет продажи земельных участков иностранным представительствам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО, говоря о возможных дополнительных механизмах пополнения городского бюджета.

Р.КРАМАРЕНКО отметил, что в целом бюджет Киева на сегодняшний день, учитывая все внесенные в него изменения, увеличен на 73 млн. грн. В то же время общее увеличение по Программе социально-экономического развития столицы на этот год составило 160 млн. грн.

Говоря о возможных путях привлечения дополнительных средств в бюджет Киева, Р.КРАМАРЕНКО сказал: «Мы разрабатываем ряд предложений, в том числе и Кабинету министров, в части реализации земли иностранным представительствам, которые на протяжении трех лет не были согласованы ни Кабмином, ни КГГА. Поэтому мы подготовили обращение в Кабинет министров по поводу разрешения на реализацию. Это позволит привлечь порядка 360 млн. грн. до конца года».

Кроме того, по его словам, разрабатывается ряд мер по работе со взиманием подоходного налога с физических лиц.

Также мэрия ведет работу с налоговиками и райадминистрациями в части пересмотра договоров аренды и договоров пользования с учетом увеличения ставки с 1% до 3%. «Это даст возможность получать Киеву еще порядка 900 млн. грн. в год по уплате за землю», - сообщил Р.КРАМАРЕНКО.

По его словам, вышеперечисленные меры обеспечат финансирование утвержденной программы социально-экономического развития Киева.