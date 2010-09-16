Валовой внешний долг Украины достиг 104,5 млрд. долл.

Валовой внешний долг Украины за II квартал этого года увеличился 1,714 млрд. долл. или на 1,7% и на 1 июля 2010 года составил 104,549 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, долг сектора государственного управления за указанный период увеличился на 10% - до 19,358 млрд. долл., долг сектора органов денежно-кредитного регулирования сократился на 3% - до 5,855 млн. долл.

По данным НБУ, долг банковского сектора Украины в І квартале уменьшился на 4% - до 28,237 млрд. долл. Главным факторам такого сокращения стало уменьшение долгосрочных обязательств банков на 1,239 млрд. долл. – до 23,444 млрд. долл. Краткосрочный долг банков в целом составил 4,7 млрд. долл. и сравнительно с началом года существенно не изменился.

Внешний долг других секторов экономики вырос на 3% - до 45,965 млрд. долл.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2009 году сократился на 1,4%, или на 1,472 млрд. долл., и на 1 января 2010 года составлял 103,323 млрд. долл.