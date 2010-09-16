Литвин за отставку экономического блока Кабмина в случае непринятия Налогового кодекса

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает необходимым ставить вопрос об отставке экономического блока правительства в случае непринятия Налогового кодекса, предложенного Кабинетом министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Обухове Киевской области.

В.ЛИТВИН отметил, что проект Налогового кодекса «достаточно сложній». В то же время он отметил, что не воспринимает того, что «люди, ответственные за разработку закона, его критикуют».

По словам председателя ВР, если в парламенте не хватит голосов для поддержки правительственного законопроекта, «тогда надо ставить вопрос об ответственности экономического блока правительства». «Я считаю, что до этого дело не дойдет», - добавил он.

В.ЛИТВИН сказал: «Мне странно слушать, когда люди, отвечающие за настоящий документ, и налево и направо его критикуют».

Он подчеркнул, что всем понятно, что «власть имеет назначение не критиковать, а работать, а критиковать должна оппозиция».

По словам В.ЛИТВИНА, у парламента должно быть больше времени для рассмотрения в первом чтении проекта Налогового кодекса. Он считает, что для этого, «возможно, надо больше времени, чем обычно».

Председатель ВР не исключает, что проект Налогового кодекса будет передан в парламент “в понедельник-вторник”.