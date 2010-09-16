FOREX CLUB: о ситуации на валютном рынке

Среда, 15 сентября, стала решающей на япоской иены, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине. В этот день Банк Японии наконец-то провел валютную интервенцию путем массированной продажи национальной валюты, и проделано это было уже во втором часу азиатской торговой сессии. Как заявил журналистам министр финансов Японии Ёсихико Нода, резкое укрепление иены во вторник (в ходе реакции трейдеров на опубликованные результаты внутрипартийного голосования в Демократической партии Японии) «явилось проблемой, которая не могла оставаться без реакции». «Реакция» Банка Японии привела к ослаблению иены до 85.77 иен за доллар. Перед этим, однако, пара доллар/иена успела обновить многолетний минимум на отметке 82.86.

И если евро и фунт оставались безучастно в стороне от этих проблем, то, как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, франк сразу после иеновой интервенции резко ослаб к доллару на фоне предположений о возможном ответе Национального банка Швейцарии, также находящемся в напряжении от стремительно укрепляющейся национальной валюты. Курс франка, таким образом, ослаб до 1,0048. Заседание ЦБ Швейцарии по вопросу базовой ставки состоится сегдня, 16 сентября, причем эксперты банка UBS высказывались о возможности повышения ставок, что, естественно, не снимает риска интервенции.

Открытие американских рынков произошло позитивно, инвесторы восприняли новость об интервенции как положительную для японских экспортеров. На волне роста фондовой уверенности евро и фунт двинулись вверх, евро достиг 5-недельного максимума на отметке 1.3036, а фунт повысился до уровня 1.5650.

Между тем, ЦБ Новой Зеландии оставил основную процентную ставку на прежнем уровне 3.0%.

Прогноз на четверг, 16 сентября

Согласно данным FOREX CLUB в Украине, в четверг ситуация на рынке FOREX также будет весьма насыщенной. Из основных новостей стоит отметить данные по изменению объёма оборота розничной торговли в Великобритании, заседание Национального банка Швейцарии по вопросу базовой ставки, релиз данных по числу первичных заявок на получение пособия по безработице в США и информацию по чистому объёму покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, поддержкой для евро/доллара будет уровень 1.2920, ближайшим сопротивлением – 1,3130, для фунта поддержкой будет уровень 1.5530, а сопротивлением – 1.5690. Для валютной пары доллар/иена ситуация предстоит неоднозначная, так как представители Банка Японии выпустили заявление о возможности повторных интервенций в случае «необходимости». Поэтому поддержкой паре доллар/иена будет уровень 85.00.