Зону свободной торговли с ЕС застопорила украинская «демократия»?

Нынешняя власть, которая все ярче демонстрирует предпочтение авторитарного устоя, укрепляя связи с такими странами, как Россия, Казахстан и Китай, периодически вспоминает о планах по поводу интеграции в Евросоюз, что и обещалось электорату. Но обещание так и может остаться на языке, хотя идея «реализуется» еще со времен Леонида Даниловича Кучмы. В направлении ЕС сейчас программа максимум - подписание соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, введение безвизового режима, модернизация ГТС и вхождение в энергетическое сообщество. Между тем, последний визит Президента Виктора Януковича в Брюссель завершился только громкими фразами. Стороны, как обычно, заявили, что «поддерживают дальнейшее укрепление отношений между Украиной и ЕС и подтверждают готовность тесно сотрудничать для содействия выполнению повестки дня реформ в Украине с целью приближения Украины к Европейскому Союзу». Стороны также «приветствуют достигнутый прогресс и выражают надежду относительно ускорения и скорейшего завершения переговоров». Вот и все, что смогли достичь. Другими словами, переговоры не сдвинулись с мертвой точки.

Микс из политики и экономики

В данном вопросе политики больше, чем экономики, но именно экономические аспекты переговоров привлекают больше всего. ЕС на сей раз не сильно критиковал Украину, обещая поддержку в реформаторском деле, выражая удовлетворение продолжением сотрудничества с МВФ и приятием закона о газе, т.к. явно понимает стратегическое положение Украины на карте. Немного заигрывая, закрывая глаза на «свободу» слова, шаткое положение политреформы, а также «демократичность» местных выборов и «бенефис» Службы безопасности, т.е. на несоблюдение демократических стандартов, Евросоюз в надежде, что вектор сотрудничества немного сместится с российского направления, таки продолжает диалог. Правда, при этом не идет на экономические уступки. Дескать, хотите дружить - выбирайте друга…

Призадуматься есть над чем, «восточный фронт» не радует. Россия все больше прогибает нас под себя, совершенно не заботясь о «здоровье» соседа, да ей это, по большому счету, и не нужно – имперские амбиции превыше всего. Чего уж тут обижаться на ЕС и констатировать его условия как позицию силы. Причем нас о намерениях Евросоюза «подсечь» процесс предупреждали. Можно в этой связи вспомнить «письмо трех» - министров иностранных дел Польши, Чехии и Швеции, которые в дружелюбной форме советовали отнестись к соглашению о ЗСТ как можно серьезнее, немного притупив гонор и подтянув «демократию», ведь создание Зоны свободной торговли выведет Украину на рынок ЕС, а затем плавно интегрирует в мировую экономику.

Власть все поняла на свой манер. В преддверии визита в Брюссель В.Янукович, видимо, рассчитывая на благосклонность Европы, дал поручение Кабмину разблокировать переговорный процесс о создании зоны свободной торговли. Правительство должно было подготовить консолидированную позицию украинской стороны. Но, как выяснилось, она совсем не совпадает с видением ЕС, что и прогнозировал Кабмин. Так, министр экономики Василий Цушко заявил, что договор о зоне свободной торговли с Европейским Союзом мы можем подписать и в 2011 году. Комментируя стопор в переговорах, он отметил, что «европейские партнеры просто не были готовы к той скорости, которую взяла Украина. Причина даже не в нас, просто наши партнеры в ЕС опешили, так как про новую власть раньше говорили - они поведут страну на восток. А оказалось, что мы хотим в Европу, поэтому растерянность такая”.

Уж не знаю, как растерялась Европа, но, судя по результатам переговоров в Брюсселе (выводы можно делать только из комментариев экспертов и кулуарных разговоров, основная информация остается под занавесом), КМУ подготовил «достойную» позицию Украины – вроде и не совсем пророссийская, но и не совсем европейская, так сказать украинское ноу-хау. Но строя серьезные отношения нельзя сидеть на двух стульях сразу, выбор должен быть озвучен громко, если он сделан окончательно…

***Украина и ЕС начали переговоры о заключении соглашения об ассоциации 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли - 18 февраля 2008 года. В последнее время переговоры относительно создания зоны свободной торговли зашли в тупик. 18 мая 2010 года Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 500 млн. евро. 29 июня Совет министров ЕС одобрил это решение. Средства планируется предоставить в виде кредита, который должен быть возвращен на протяжении 15 лет. Эта помощь должна дополнить кредит, который предоставляет Украине Международный валютный фонд, а также одобренную в 2002 году, но не освоенную помощь ЕС в размере 110 млн. евро. Использование помощи будет контролировать Еврокомиссия.

Перед поездкой в Брюссель Президента глава Кабмина Николай Азаров недвусмысленно намекнул: «Или у нас будет соглашение о создании зоны свободной торговли на равноправных принципах, или его не будет вообще. У нас есть с кем торговать в мире на условиях ВТО». Выходит, к «битонированию» тупика власть была готова.

Семь пятниц власти

В принципе, ЗСТ с Евросоюзом, как уже не раз констатировали эксперты, может привести к закрытию множества украинских предприятий, потери рабочих мест и т.д. и т.п. Камень преткновения - ввозные пошлины на автомобили, намерения власти запретить ввоз секонд-хенда, «газовые» отношения. Особенно тяжелые правила игры придумал Евросоюз для АПК. Это и сокращение квот поставок, и вето на географические названия продукции, и принципы стандартизации продуктов. Фактически, ЕС закрывает для нас свои рынке, требуя от Украины расширения своих для европейских поставок. Но шли же мы на это при вступлении в ВТО. Проблемы от «сотрудничества» с торговой организацией до сих пор не дают покоя. Главное тогда было стать державой мирового стандарта. И тут снова политика становится бенефициарием. Если бы не наша нынешняя «демократия», может, ЕС и пошел бы на уступки. Пусть и не значительные, но ЗСТ по любому несет перспективы, делает наметки на интеграцию, а также оставляет надежду на поддержку во многих экономических вопросах, в том числе финансовых и «газовых». А главное – выход на другой, более высокий уровень.

В Еврокомиссии подтверждают, переговоры действительно стопорятся, т.к. обе стороны имеют очень амбициозные цели, а само соглашение о ЗСТ не имеет аналогов в отношениях Евросоюза с другими странами мира.

Польский эксперт Гжегож Громадськийсчитает, что жесткая позиция украинских властей в переговорах о создании зоны свободной торговли с Европейским союзом осложняет сотрудничество и ухудшает атмосферу взаимоотношений. Он считает, что, по большому счету, ЕС особо не заинтересован в создании зоны свободной торговли с Украиной, поэтому претензиозность Украины может быть удобной, особенно для ряда европейских политиков.

По мнению эксперта, Президент Украины, которому деликатно указывали на все проблемы отношений во время визита в Брюссель, должен осознавать, что дальнейшее ухудшение демократических стандартов может негативно повлиять на отношения с Евросоюзом.

Писатель и политэксперт Юрий Андрухович считает, что “запад сейчас пытается чем-нибудь заворожить Януковича, очаровать, чтобы тот совсем не отдался Москве. Но Запад в этом смысле сам виноват. Они провинились перед украинскими гражданами, прежде всего, а во-вторых, перед европейской перспективой, перед европейской идеей и ценностями. Я не имею в виду гражданское общество и их медиа, которые адекватно реагируют на ситуацию в Украине и дают единодушно негативные оценки. Речь идет о руководителях Евросоюза». При этом он отметил, что у него “возникла такая гипотеза, что они тоже уже доигрались. Потому что, похоже было на то, что они смотрят на Украину с каких-то качелей. Когда победил в Украине прозападный политик на президентских выборах, то они его демонстративно держали на расстоянии. А когда победил пророссийский политик, то они вдруг ринулись в объятия. Понятно, что это теперь они должны делать, чтобы страна не скатилась полностью в Россию, а с другой стороны, чтобы не допустить в свое сообщество”. При этом он напомнил, что в начале этого года В.Янукович и его правительство заявили, что до 2012 года будут отменены визы для граждан Украины. Он отметил: “Мне лично не кажется, что движемся туда. Поэтому хотелось бы, чтобы эти ребята ответили за это обещание и чтобы граждане, главное, спросили у них об этом”.

“Пока же отношения Украины и ЕС выглядят как игра, которая будет продолжаться до тех пор, пока будет сохраняться половинчатость в обществе относительно своего развития. Если общество будет оставаться в дальнейшем неконсолидированным вокруг своего будущего, то никто не даст совета. Пока у нас существенная часть граждан будет тянуть нас в СССР, в Россию, до тех пор Запад будет играть с нами всеми”, - допустил эксперт и сделал вывод: “а отсюда следует, что Украина никогда не будет среди членов ЕС и никогда не будет жить по европейским правилам и ценностям - нынешняя власть усиленно насаждает евроазиатство и предлагает смириться с этим всем”.

Саммит Украина-ЕС должен состояться 22 ноября. Может, на нем прояснится какая-нибудь конкретика относительно зоны свободной торговли и безвизового режима со странами ЕС (хотя, Германия уже предупредила Украину, что результатов подписания безвизового режима между Украиной и Европой не стоит ждать раньше, чем через несколько лет), вместо «словоблудия», которое являлось основной чертой встречи в Брюсселе. Правда, В.Янукович заявил, что стороны согласились идти по пути взаимных компромиссов. Время покажет, это он так решил, или действительно можем на кое-что рассчитывать. Остается "немного" уделить времени демократическим стандартам, и если это даже не понравится «большому другу», ничего не должно удерживать украинцев на пути европейского развития. Об этом и Президент говорил на встрече с представителями немецких деловых кругов в Берлине. «Для Украины евроинтеграция – это не только внешнеполитический приоритет, но это наш цивилизованный выбор… И только тогда мы получим такую страну, о которой мы мечтаем… Мы готовы выполнить для этого, как говорят, все домашние задания».

Ну, разве не достойный финал…

Нана Черная (УНИАН)