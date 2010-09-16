Инфляция в сентябре превысит 1,2% - Минэкономики

По прогнозам Министерства экономики Украины, показатель инфляции в сентябре текущего года превысит уровень 1,2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра экономики Украины Ирина КРЮЧКОВА сегодня на пресс-конференции.

Кроме того, она отметила, что правительство изменило свой августовский прогноз уровня инфляции по итогам 2010 года с 13,1 до 12%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики Украины, инфляция в Украине в августе 2010 года по сравнению с июлем т.г. составила 1,2%, с начала года – 4,3%.

По сравнению с августом 2009 года показатель инфляции составил 8,3%, а по сравнению с январем-августом 2009 года – 9,2%.

Дефляция в Украине в июле 2010 года по отношению к июню составила 0,2%, с начала года (к декабрю 2009 года) инфляция – 3,1%, к июлю 2009 года – 6,8%. В январе-июле 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфляция составила 9,3%.