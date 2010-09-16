НБУ не будет рефинансировать банки для кредитования экономики

Рефинансирование коммерческих банков Национальным банком Украины (НБУ) с целью дальнейшего кредитования представителей реального сектора экономики на сегодня не является актуальным.

Об этом говорится в письме Нацбанка №40-112/4331-15613, текстом которого располагает УНИАН.

Напомним, в феврале 2010 г. Нацбанк своим постановлением №47 ввел рефинансирование и предоставление кредитов банкам Украины с целью стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры.

«На сегодня использование указанных инструментов для поддержки ликвидности банков не является актуальным…, - говорится в письме НБУ. - На сегодня, когда банковская система имеет избыток средств, наиболее актуальным является вопрос отсутствия платежеспособных заемщиков».

По требованию МВФ Нацбанк отменил постановление №47 своим новым циркуляром (постановление №327 от 13 июля 2010 г.), которым предписывается, что регулятор может предоставлять стабилизационные кредиты платежеспособным банкам на срок до 90 дней с возможностью продления срока пользования кредитом еще на 90 дней. Общий срок пользования стабкредитом не может превышать 360 дней, а в случае реальной угрозы стабильности работы банка – 450 дней. Размер процентной ставки по стабкредитам определяется в годовых процентах на уровне учетной ставки НБУ плюс 2 п.п., ставка является плавающей. Стабкредиты выдаются под основное и дополнительное обеспечение.

Среди прочего, в своем письме №40-112/4331-15613 НБУ указывает, что «несвоевременное возвращение кредитов, которые предоставлены за счет эмиссионных средств, может спровоцировать обострение кризисных явлений».

Как сообщалось, по данным НБУ, остаток задолженности банков по кредитам, полученным в порядке поддержки их ликвидности, по состоянию на 25 июня 2010 года составлял 80 млрд. грн., из которых более 70% – это пролонгированная задолженность.