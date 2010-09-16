В июле 3,6 млн. украинцев получили зарплату на уровне 509 грн. - Пенсионный фонд

В июле текущего года 3,6 млн. украинцев получили заработную плату на уровне 509 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола сообщил председатель правления Пенсионного фонда Борис ЗАЙЧУК.

По его словам, в Украине в течение 2009 года количество работающих, которые платят взносы в бюджет ПФ, сократилось на 1 млн. граждан. «За первое полугодие мы имеем (сокращение количества работающих граждан – УНИАН) минус 98 тыс.», - сказал председатель ПФ.

Б.ЗАЙЧУК отметил, что сегодня остро стоит необходимость решить проблему повышения заработных плат, поскольку без этого невозможно реформировать пенсионную систему, в частности вводить второй уровень пенсионного обеспечения.