Украина выпустила евробондов в сумме 2 млрд. долл.

Украина выпустила облигации внешнего государственного займа на 2 млрд. долл.

Об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

По его словам, выпуск облигаций состоялся 16 сентября.

Пятилетние облигации выпущены на 500 млн. долл., десятилетние на 1,5 млрд. Процентная ставка - 6,875% для пятилетних облигаций и 7,775 для десятилетних.

«После провальной попытки выпуска еврооблигаций в 2008 году этот выпуск стал первым успешным размещением еврооблигаций Украины, начиная с 2007 года. Проведенный выпуск облигаций является беспрецедентным за всю историю независимой Украины, как по объему, так и по количеству инструментов и поданных заявок – более 300», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что спрос на облигации является рекордным за всю историю выпуска Украиной евробондов – более 6,2 млрд. долл. США, что практически в три раза больше чем заявка.

«Выпуск еврооблигаций 2010 года стал подтверждением возвращения Украины на рынки еврооблигаций и засвидетельствовал открытость международных рынков долгового капитала для Украины и полное доверие крупнейших мировых финансовых инвесторов к Украине», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как известно, всередине мая Минфин Украины избрал синдикат банков JP Morgan, Morgan Stanley и российский ВТБ лид-менеджерами внешнего госзайма в 2010 году.

Минфин намеревался в третьем квартале 2010 года заимствовать на международных рынках капитала сумму, эквивалентную 16 млрд. гривень, или примерно около 2 млрд. долларов, путем выпуска десятилетних облигаций внешнего госзайма.

Однако после проведенного в первой половине июля роад-шоу правительство сообщило о решении отложить размещение десятилетних еврооблигаций в результате неблагоприятной рыночной конъюнктуры, надеясь на другие источники финансирования, в первую очередь - на кредит Международного валютного фонда.

В последний раз Украина выходила на рынок в 2007 году, разместив пятилетние бонды на 500 млрд. долларов с купоном 6,385% годовых.