Азаров: благодаря Налоговому кодексу к 2012 г. зарплаты бюджетников вырастут в 1,5 раза

Принятие Налогового кодекса позволит к 2012 году повысить зарплаты работникам бюджетной сферы в 1,5 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что проект Налогового кодекса базируется на таких принципах как упрощение налоговой системы, уменьшение фискальной нагрузки на налогоплательщиков, стимулирование модернизации основных фондов, инновационное и инвестиционное развитие и тому подобное.

«За счет налоговой реформы мы рассчитываем в течение последующих двух лет в 1,5 раза увеличить заработную плату бюджетникам», - сказал Н.АЗАРОВ.