Азаров: благодаря Налоговому кодексу к 2012 г. зарплаты бюджетников вырастут в 1,5 раза
11:15, 17 сентября 2010Финансы
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Принятие Налогового кодекса позволит к 2012 году повысить зарплаты работникам бюджетной сферы в 1,5 раза.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Николай АЗАРОВ.
Он отметил, что проект Налогового кодекса базируется на таких принципах как упрощение налоговой системы, уменьшение фискальной нагрузки на налогоплательщиков, стимулирование модернизации основных фондов, инновационное и инвестиционное развитие и тому подобное.
«За счет налоговой реформы мы рассчитываем в течение последующих двух лет в 1,5 раза увеличить заработную плату бюджетникам», - сказал Н.АЗАРОВ.
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