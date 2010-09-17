До 1 октября задолженность по возмещению НДС сократится до 3 млрд. грн. - Азаров

11:21, 17 сентября 2010
Финансы
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Правительство до 1 октября т.г. сократит задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость до 3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«Задолженность по НДС, которую наше правительство приняло на себя, была больше 35 млрд. грн. 1 октября мы сведем эту задолженность до 3 млрд. грн.», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что задолженность будет сокращена в 10 раз. «Это достижение», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявила, что текущая задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость составляет около 23 млрд. грн.

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