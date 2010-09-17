Ярошенко: Украина может прибегнуть к дополнительным внешним заимствованиям

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО не исключает, что в текущем году Украина прибегнет к дополнительным заимствованиям на внешних финансовых рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил в комментарии журналистам.

«У нас будут заимствования в этом году», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Справка УНИАН. 6 июля т.г. Украина начала десятидневное road show (роуд-шоу) своих еврооблигаций. В результате выпуска правительственных бумаг планировалось привлечь 2 млрд. долл. на срок 10 лет.

16 июля т.г. Министерство финансов Украины сообщило, что принято решение отложить выпуск еврооблигаций. «Украина благодарна инвесторам за проявленный значительный интерес к ее роуд-шоу и продуктивные встречи с инвесторами. Учитывая, что имеются другие источники финансирования и позицию ликвидности, Министерство финансов приняло решение на данный момент не реализовывать новую трансакцию. Украина постоянно будет рассматривать возможность привлечения финансирования на международных рынках капитала, исходя из своих потребностей и рыночной ситуации», – отмечалось в сообщении Минфина.

По мнению экспертов, одной из причин переноса выпуска еврооблигаций Украины стал недостаточный спрос на них в то время.