Кабмин в целом одобрил проект Налогового кодекса

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании в целом одобрил проект Налогового кодекса.

Об этом корреспонденту УНИАН после заседания Кабмина сообщил президент УСПП Анатолий КИНАХ.

Вместе с тем он отметил, что документ еще требует некоторых доработок перед подачей в Верховную Раду.

Работа продолжается

Заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА отметила, что проект Налогового кодекса может быть внесен в Верховную Раду на следующей неделе, однако на сегодня его необходимо доработать.

«Работа продолжается. Я считаю, что его (проект Налогового кодекса - УНИАН) еще нужно почистить. Это связано прежде всего с процедурами администрирования, защитой прав налогоплательщиков», - сказала И.АКИМОВА.

По ее словам, все правила налогообложения, в частности все справки и база расчетов, должны быть заложены в законе.

«Нельзя оставлять часть для решения Кабинетом министров, потому что по Конституции налог, его расчет и администрирование определяются только законом», - отметила замглавы Администрации Президента.

Справка УНИАН. 17 июня с.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа с.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

3 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил доработанный проект Налогового кодекса.

7 сентября Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса. ВР поручила Кабинету министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения. Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО выразил уверенность, что через 10 дней Кабмин представит окончательный вариант нового проекта Налогового кодекса.