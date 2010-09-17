Ярошенко: путем евробондов может быть погашен кредит "ВТБ" на 2 млрд. долл.

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО не исключает, что средствами от размещения евробондов частично может быть погашен кредит российского «Внешторгбанка» (ВТБ) в размере 2 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в ответ на вопрос, планируется ли погасить кредит за счет средств, полученных от размещения евробондов.

«Да, возможно», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом он подчеркнул, что из 2 млрд. кредита "ВТБ" на сегодняшний день израсходовано лишь 1,2 млрд. долларов.

«Этот кредит нам дал очень серьезные ресурсы, но мы использовали из этой суммы лишь 1,2 млрд. долларов, остальное у нас на счетах», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Украина выпустила облигации внешнего государственного займа на 2 млрд. долл.

Пятилетние облигации выпущены на 500 млн. долл., десятилетние на 1,5 млрд. Процентная ставка - 6,875% для пятилетних облигаций и 7,775 для десятилетних.

8 июня т.г. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд. долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых с правом трехкратной пролонгации.

По программе сотрудничества Украины и МВФ кредит "ВТБ" в размере 2 млрд. долл. должен быть погашен до конца 2010 года.