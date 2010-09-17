Совладелец «Привата» не исключает создание единого юрлица на базе активов группы

Совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Алексей МАРТЫНОВ не исключает создания в будущем единого юридического лица, объединяющего активы группы. Об этом он сказал в интервью журналу «Корреспондент» (№ 35).

В частности, отвечая на вопрос, планируется ли юридическое оформление активов группы по типу существующих ЗАО «СКМ» Рината АХМЕТОВА и EastOne Виктора ПИНЧУКА, А. МАРТЫНОВ сказал: «Когда-то да. Должно пройти время».

Он также добавил, что вместе с партнерами планирует "...создать устойчивую финансово-промышленную группу, которая будет самодостаточной".

Справка УНИАН. Группа "Приват" фактически функционирует с 1992 г. на основе крупнейшего в Украине "ПриватБанка" (Днепропетровск). Основные бизнес-партнеры в группе "Приват", учредители и совладельцы "ПриватБанка" - украинские бизнесмены Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, Геннадий БОГОЛЮБОВ и Алексей МАРТЫНОВ (Коломойский и Боголюбов на сегодня являются мажоритарными акционерами, Мартынов - миноритарным).

Группа «Приват», помимо непосредственно банка, объединяет металлургические, ферросплавные, рудные, энергетические активы.

А.МАРТЫНОВ является членом наблюдательного совета "ПриватБанка" с момента его реорганизации в 2000 году. Также является директором ООО «Солм ЛТД».

Родился 6 июня 1966 года в г. Лудиново, Калужской области, Россия. В 1989 году окончил Днепропетровский государственный университет по специальности инженер-электрик систем автоматического управления. После окончания института занимался бизнес-деятельностью в металлургической и горнодобывающей отраслях промышленности, в области добычи, переработки и поставки нефтепродуктов, в банковской сфере.

В 2010 году А.МАРТЫНОВ вошел в “Золотую сотню” самых богатых украинцев, подготовленную журналом “Корреспондент”. Бизнесмен занял 7-ю позицию в рейтинге с состоянием 2,1 млрд. долларов.