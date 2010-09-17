Колесников: Ввозить или не ввозить «секонд-хенд» - это Таможенный, а не Налоговый кодекс

15:53, 17 сентября 2010
Финансы
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Проект Налогового кодекса не будет содержать норм, ограничивающих либо запрещающих ввоз в Украину товаров «секонд-хенда».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на брифинге.
Он отметил, что такие нормы будут предусмотрены в Таможенном кодексе до конца текущего года.
«Налоговый кодекс регулирует налоги, а ввозить или не ввозить «секонд-хенд» - это Таможенный кодекс. Никакого пункта в Налоговом кодексе о ввозе или вывозе «секонд-хенда», естественно, быть не может. Это разработка для Таможенного кодекса», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.
Как сообщал УНИАН, 3 сентября т.г. во время официальной презентации доработанного проекта Налогового кодекса премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, в частности, сказал, что правительство намерено ввести десятилетнее льготное налогообложение для предприятий легкой промышленности, чтобы обеспечить их продукцией внутренний рынок и прекратить ввоз в страну "секонд-хенда".
17 сентября на брифинге министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявил, что правительство продолжает работу над механизмом по ограничению ввоза “секонд-хенда”.
Напомним, что Б.КОЛЕСНИКОВ вместе с вице-премьер-министром Украины Сергеем ТИГИКО и первым заместителем главы администрации Президента Ириной АКИМОВОЙ возглавляют рабочую группу по подготовке окончательной редакции проекта Налогового кодекса.
Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.
23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.
С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.
ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.
3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.
3 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил доработанный проект Налогового кодекса.
7 сентября Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса. ВР поручила Кабинету министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения. Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО выразил уверенность, что через 10 дней Кабмин представит окончательный вариант нового проекта Налогового кодекса.
17 сентября на своем заседании правительство одобрило проект Налогового кодекса.

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