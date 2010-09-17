С октября помощь по уходу за ребенком до трехлетнего возраста составит 907 грн.

С октября в Украине помощь по уходу за ребенком до трехлетнего возраста будет составлять 907 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, такие данные предоставлены Министерством труда и социальной политики о месячном размере социальных выплат семьям с детьми и малообеспеченным семьям за 2009-2010 годы.

Сумма 907 грн. – это разница между 100 процентами прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека лицо за предыдущие шесть месяцев, но не менее 130 грн.

Помощь в связи с беременностью и родами незастрахованным лицам (размер помощи равняется 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица из расчета на месяц) с октября текущего года будет составлять 226 грн. 75 коп.