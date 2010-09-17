Члены Совета директоров ЕБРР посетят с визитом Украину

Члены Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) посетят с визитом Украину, сообщает пресс-служба банка.

По предоставленной информации, шестидневный визит в Украину представителей акционеров ЕБРР начнется в воскресенье, 19 сентября т.г.

В ходе визита члены делегации посетят украинские города Одессу, Николаев, Каховку, Запорожье и Днепропетровск, а также столицу Украины - город Киев. Директоры планируют встретиться с существующими и потенциальными клиентами банка в Украине, включая компании ООО "Евротерминал", "Нибулон", "Чумак", "Укрэнерго" и "Укрпластик". Члены Совета директоров ЕБРР встретятся с ключевыми руководителями центральных государственных и региональных органов власти, а также с представителями дипломатических кругов, бизнесменами и представителями гражданского общества.

Совет директоров представляет интересы 63 публичных акционеров ЕБРР, включая 61 страну и две межправительственные организации – Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). В функции Совета директоров ЕБРР входит утверждение всех стратегий банка в странах и операций, которыми определяются приоритеты

деятельности в регионе, а также отдельных проектов перед началом их осуществления.

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на 1 августа 20010 года, он взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму более 5,27 млрд. евро в рамках 203 проектов.