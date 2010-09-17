В Украине намерены запретить ввоз давальческого сырья

В Украине планируется запретить производство продукции из давальческого сырья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Давальческое сырье будет вообще запрещено к ввозу в Украину. Какой смысл в давальческом сырье… Давальческого сырья не будет», - сказал он.

Вице-премьер-министр отметил, что такая норма будет предусмотрена в Таможенном кодексе до конца года. Он также отметил, что работу с давальческим сырьем, в первую очередь, необходимо отменять при производстве в отраслях сельского хозяйства. Б.КОЛЕСНИКОВ, в частности, уточнил, что давальческое сырье используется при производстве некоторых колбасных изделий, и в результате качество продукции является неудовлетворительным.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в январе-июне 2010 г. в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 1 млрд. 002,1 млн. долл., что на 33,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, увеличился против января-июня прошлого года на 68,1% и составил 1 млрд. 741 млн. долл.

За 2009 год в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 1 млрд. 705,4 млн. долл., что на 31,8% меньше, чем в 2008 году. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, по итогам 2009 года составил 2 млрд. 788,8 млн. долл., что на 30,8% меньше, чем в 2008 году.