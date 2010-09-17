НБУ: индекс производства базовых отраслей ускорил рост до 2%

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает ускорение роста индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в августе 2010 года до 2% в годовом измерении по сравнению с 1,4% в июле т.г. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

При этом в НБУ отмечают, что августовский показатель остается одним из самых низких в текущем году.

Рост ИПБО за январь-август 2010 года составил 5,8% по сравнению с 6,5% за первые 7 месяцев т.г.

В Нацбанке отмечают, что негативное влияние на прирост ИПБО имело снижение объемов сельскохозяйственного производства по причине неблагоприятных погодных условий.

С другой стороны, аномально высокая температура воздуха обусловила увеличение

потребления электроэнергии (ее производство в годовом измерении увеличилось с 3,8% в июле до 13,8% в августе) и продукции пищевой промышленности. Благодаря ускорению роста производства безалкогольных напитков, вклад пищевой промышленности в прирост промышленного производства увеличился с 0,9 п.п. в июле до 1,6 п.п. в августе.

Впервые с марта 2008 года в августе текущего года наблюдался рост объема строительных работ в годовом измерении (по оценкам НБУ, он составил 1,2%). Улучшение ситуации, в первую очередь, состоялось благодаря увеличению государственного финансирования на строительство мостов в Запорожской области, метрополитена в Днепропетровске и автомобильных дорог в Донецкой области.

В Нацбанке отмечают замедление роста реальной заработной платы, что стало причиной снижения уровня внутреннего потребительского спроса. По оценкам регулятора, рост объема предоставленных услуг в годовом измерении в июле замедлился до 2% (7,7% в июне), рост объема розничной торговли в августе составил 7,9% сравнительно с 12,8% в июле.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Государственный комитет статистики Украины публикует поквартальную информацию о росте валового внутреннего продукта (ВВП).